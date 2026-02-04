MVS Trail se deslinda de carrera suspendida en Cuatro Ciénegas

La organización MVS Trail se deslindó de la carrera deportiva programada en el municipio de Cuatro Ciénegas, luego de la clausura que se dio el pasado fin de semana por parte de la PROFEPA, situación que generó inquietud entre participantes, comunidad deportiva y el sector turístico.

Mediante un comunicado oficial, la organización MVS Trail manifestó que no organizó ni participó en la planeación de la carrera, y tampoco tiene programado un evento este fin de semana, en donde denunció que su marca ha sido utilizada sin autorización, con lo que se deslindó de cualquier responsabilidad relacionada con permisos, logística, venta de boletos o implicaciones legales.

La organización recordó que sí fue responsable de las ediciones realizadas en 2024 y 2025, las cuales, cumplieron con los estándares y la normatividad correspondientes, sin embargo, precisó que no tiene relación alguna con el evento programado en febrero de este 2026 en Cuatro Ciénegas.

Tras la suspensión del evento, el presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) Monclova, Enrique Ayala, consideró que este tipo de situaciones deben servir como llamado de atención para los organizadores de eventos, especialmente en zonas naturales protegidas. "Son cosas que debe tomar cualquier organizador de eventos en Cuatro Ciénegas, se tiene que tomar en cuenta los permisos necesarios para realizar este tipo de evento en las áreas protegidas".

Mencionó que el cumplimiento de la normatividad ambiental es indispensable para evitar afectaciones mayores al destino turístico, recordando antecedentes como el caso de la Poza de la Becerra, que fue clausurada de manera definitiva.

Señaló que si bien el evento correspondía a una carrera 21K, se tiene conocimiento de que la ruta fue modificada para evitar zonas sensibles, por lo que finalmente se habría llevado a cabo en áreas distintas a las originalmente previstas.