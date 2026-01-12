Pedro Alvarado informa sobre temperaturas frías en Monclova

Pedro Alvarado, director de Protección Civil, informó que el domingo y el lunes se registraron las condiciones más frías de los últimos días en Monclova, siendo el lunes uno de los más críticos, con temperaturas que alcanzaron los 5 grados como máxima y con pronóstico de lluvias ligeras.

Detalló que durante la madrugada del lunes la temperatura descendió hasta los 5 grados, acompañada de lloviznas, aunque afortunadamente no se presentaron vientos fuertes, lo que permitió que las condiciones se mantuvieran bajo control.

Para este martes y el resto de la semana, el pronóstico indica cielos soleados, aunque se mantendrá el ambiente fresco, con temperaturas mínimas de entre 8 y 10 grados y máximas cercanas a los 14 grados. Sin embargo, se espera que a partir del jueves las temperaturas máximas comiencen a recuperarse, ubicándose alrededor de los 20 grados.

Alvarado señaló que para el fin de semana se prevé un clima más templado, con máximas cercanas a los 20 grados, mientras que para la próxima semana se anticipan días frescos, por lo que el departamento de Protección Civil continuará con las acciones preventivas.

Asimismo, destacó que no fue necesario cerrar puentes ni vialidades, ya que no se registraron congelamientos ni se detectaron riesgos durante las verificaciones realizadas por el personal. "Se hicieron labores de prevención y afortunadamente no hubo incidentes", puntualizó.

Finalmente, el director de Protección Civil indicó que a partir de este martes se espera un ascenso gradual en la temperatura mínima, la cual oscilará entre los 7 y 8 grados, reiterando que, aunque habrá un incremento térmico, el ambiente fresco persistirá durante esta semana y parte de la siguiente.

Ocho personas en situación de calle fueron resguardadas en los albergues habilitados, además de dos personas de origen cubano, quienes posteriormente se retiraron por decisión propia. Se dio a conocer que el Operativo Abrigo continuará activo de manera permanente, con el objetivo de brindar apoyo y resguardo a las personas que así lo requieran, especialmente ante las condiciones climáticas frías que aún se mantendrán en la región.