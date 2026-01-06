Clínica 7 del IMSS en Coahuila: Concluye remodelación de urgencias

La remodelación del área de Urgencias de la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social se encuentra totalmente concluida y en proceso de limpieza final, por lo que será entregada en los próximos días para que inicie operaciones.

El consejero del IMSS, Humberto Prado, informó que los trabajos de la clínica ya fueron concluidos de acuerdo al contrato y actualmente solo se encuentran en los últimos detalles para la entrega. "Ya la obra está terminada, el contrato ya concluyó, únicamente están haciendo limpieza y algunos detalles, para entregar la obra, ya entré y está todo listo, ya están las camas nuevas y todo el equipamiento".

Mencionó que la entrega formal del área remodelada se dará para en un plazo menor a los 10 días, lo que permitirá que comience a dar servicio a los derechohabientes, con mejores condiciones. El también presidente de la CMIC indicó que el retraso en la obra se debió a la suspensión temporal de actividades de algunos proveedores en el periodo vacacional, lo que demoró la entrega de parte del mobiliario.

Destacó que las nuevas instalaciones ofrecerán un espacio más digno y cómodo para los pacientes, lo que permitirá mejorar la atención médica en el área de urgencias, sin embargo reconoció que la ampliación no será suficiente para resolver el problema de la saturación que enfrenta la Clínica 7. "Aunque se amplió un poco el espacio, la demanda es mucha, viene gente de todo el centro y norte del estado, por lo que difícilmente se va a resolver el tema de la capacidad, pero al menos ahora la gente va a estar más cómoda".

Finalmente, adelantó que aún falta una segunda etapa del proyecto de remodelación de la clínica, en la cual se está trabajado y concluirá en las próximas semanas, continuando con el objetivo de seguir fortaleciendo la infraestructura médica.