Coahuila

Clínica ISSSTE en Monclova opera a su máxima capacidad

El SNTE ha comenzado gestiones para la construcción de un nuevo hospital ISSSTE en Monclova, similar a los de Saltillo y Torreón.

Por Gerardo Martínez - 22 enero, 2026 - 05:23 p.m.
      La clínica del ISSSTE en Monclova opera por encima de su capacidad y se encuentra rebasada ante el aumento en la demanda de la atención médica, lo que ha derivado en inconformidades constantes entre el magisterio.

      Lo anterior lo dio a conocer Arturo Almaguer, coordinador regional de la Sección 5 del SNTE, quien señaló que se ha tenido un compromiso por parte del personal médico y de enfermería, para mantener la atención, sin embargo no han podido sobrellevar las fallas de infraestructura y equipamiento.

      "Sabemos que existe un compromiso del personal del ISSTE, pero las deficiencias que existen en cuanto a infraestructura y equipamiento limitan la atención que se brinda a los derechohabientes, quienes enfrentan retrasos y servicios incompletos".

      El representante del sector magisterial indicó que el hospital no solo atiende a trabajadores de la educación, sino también a derechohabientes de distintas dependencias federales, lo que incrementa la presión sobre una unidad que ya no cuenta con la capacidad suficiente para responder a las necesidades de la región.

       

      Ante esta situación, consideró indispensable una ampliación inmediata o la construcción de una nueva clínica, al advertir que el problema no es reciente y se ha agravado con el paso del tiempo.

      Informó que el SNTE ha iniciado gestiones para impulsar un nuevo hospital del ISSSTE en Monclova, similar a los que se encuentran tanto en Saltillo y Torreón, y señaló que ya existen propuestas de terrenos.

       

      Añadió que se mantiene diálogo con autoridades municipales y empresarios para concretar un predio que cumpla con los requisitos de infraestructura básica y permita que el proyecto sea considerado dentro del presupuesto federal.

