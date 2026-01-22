Clínica ISSSTE en Monclova opera a su máxima capacidad

La clínica del ISSSTE en Monclova opera por encima de su capacidad y se encuentra rebasada ante el aumento en la demanda de la atención médica, lo que ha derivado en inconformidades constantes entre el magisterio.

Lo anterior lo dio a conocer Arturo Almaguer, coordinador regional de la Sección 5 del SNTE, quien señaló que se ha tenido un compromiso por parte del personal médico y de enfermería, para mantener la atención, sin embargo no han podido sobrellevar las fallas de infraestructura y equipamiento.

"Sabemos que existe un compromiso del personal del ISSTE, pero las deficiencias que existen en cuanto a infraestructura y equipamiento limitan la atención que se brinda a los derechohabientes, quienes enfrentan retrasos y servicios incompletos".

El representante del sector magisterial indicó que el hospital no solo atiende a trabajadores de la educación, sino también a derechohabientes de distintas dependencias federales, lo que incrementa la presión sobre una unidad que ya no cuenta con la capacidad suficiente para responder a las necesidades de la región.

Ante esta situación, consideró indispensable una ampliación inmediata o la construcción de una nueva clínica, al advertir que el problema no es reciente y se ha agravado con el paso del tiempo.

Informó que el SNTE ha iniciado gestiones para impulsar un nuevo hospital del ISSSTE en Monclova, similar a los que se encuentran tanto en Saltillo y Torreón, y señaló que ya existen propuestas de terrenos.

Añadió que se mantiene diálogo con autoridades municipales y empresarios para concretar un predio que cumpla con los requisitos de infraestructura básica y permita que el proyecto sea considerado dentro del presupuesto federal.