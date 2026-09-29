Reunión de CMIC con Ritchie Bros. abre oportunidades para constructores locales

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) mantiene el acercamiento de empresas con los constructores locales para abrir oportunidades de negocio, actualizar maquinaria y fortalecer la participación regional en proyectos de infraestructura.

Humberto Prado, presidente de la cámara, informó que este martes se realizó una reunión con Ritchie Bros., empresa dedicada a la compra y venta de maquinaria pesada, así como a la realización de subastas.

Explicó que la compañía presentó a los constructores alternativas para renovar sus equipos mediante la absorción de maquinaria usada para posteriormente colocarla en venta o subasta.

Mencionó que se ha realizado el acercamiento con diversas empresas con el objetivo de acercar opciones a los empresarios del sector.

Señaló que es un trabajo para fortalecer a la cámara y los socios, además de destacar la participación, por lo que mencionó que la próxima semana también sostendrán una reunión con el diputado Teo Kalionchiz, en la que abordarán el tema del presupuesto federal de 2027.

Indicó que para los constructores es importante conocer cuánto presupuesto habrá, qué obras se realizarán y en qué se pretende invertir, con el fin de identificar dónde podrán participar las empresas locales.