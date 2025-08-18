Ricardo Gutiérrez Interpone Amparo por Deuda Millonaria

El ex presidente de CMIC Ricardo Gutiérrez decidió interponer un amparo ante el dictamen que emitió el Tribunal Superior de Justicia que lo obligaba al pago de 3.5 millones de pesos o 9 años de prisión, por lo que de emitirse un fallo en su contra deberá pagar el adeudo con la cámara y el tiempo en cárcel.

Lo anterior lo dio a conocer Carlos Elizondo, integrante del Consejo Consultivo de la CMIC, quien informó que luego del dictamen emitido el pasado mes de junio, Ricardo Gutiérrez decidió recurrir a la última instancia y tramitar un amparo.

Es el último recurso con el que cuenta el ex presidente de la cámara para tratar de revertir el dictamen, sin embargo, Elizondo Delgado mencionó que es una medida de mucho riesgo, ya que de salir en contra, deberá cubrir el monto, el cual no sólo se incrementará por los gastos generados, sino que además deberá cumplir con el tiempo en prisión.

"Actualmente la deuda asciende a cerca de 4 millones y va a seguir incrementándose por el tiempo que tarde, así que si se sigue alargando, se seguirá incrementando el monto que debe cubrir".

Mencionó que como integrantes de la cámara lo que buscan es que se reintegre el dinero que se señaló, y en ningún momento desean que alguien vaya a prisión, sin embargo ahora con la presentación de amparo existe el riesgo.

El representante de la cámara señaló hace tiempo se presentó una oferta por parte de Ricardo Gutiérrez, en la que ofreció el pago de 2.5 millones de pesos, lo cual se rechazó ya que esto no cubre los costos que se han generado.

"Hizo una oferta al ingeniero (Humberto) Prado de dos millones y medio pero el consejo se negó a aceptar eso, porque no se cubre ni la suma principal, ni los costos de los abogados, por lo que le dijeron que no, el consejo señaló que si ya habían pasado 5 años y medio, era igual esperar otro medio año u otro año, pero tenía que recuperarse el quebranto total con actualizaciones y todo lo que marca la ley", indicó.