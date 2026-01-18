Litigio en CMIC Monclova: Ricardo Gutiérrez ofrece acuerdo reparatorio

En un intento por destrabar el proceso legal que se sigue en su contra, el ex presidente de la CMIC Monclova, Ricardo Gutiérrez, presentó una propuesta económica para llegar a un acuerdo reparatorio, al ofrecer el pago de 3 millones 250 mil pesos por el monto que actualmente se encuentra en litigio.

La propuesta es analizada por los consejeros de la CMIC, en un contexto marcado por el desgaste legal, el incremento de costas judiciales y la prolongación del caso en instancias federales.

El presidente de la CMIC, Humberto Prado, confirmó que existe un acercamiento formal y que incluso se tenía prevista una reunión en la Ciudad de México para conocer la postura y revisar las posibilidades. "Teníamos una reunión en la Ciudad de México pero tuvo que ser pospuesta por cuestiones meteorológicas que impidieron la salida de vuelos desde Monterrey, pero esperamos que en los próximos días se renueve ya sea de manera virtual vía Zoom o nuevamente en la capital del país".

La propuesta ha generado posiciones encontradas entre los ex presidentes de la Cámara que han dado seguimiento al proceso legal, aunque reconoció que hay condiciones para avanzar hacia un acuerdo. "Ricardo está ofreciendo ahí unos montos y hay un poco de resistencia en cuestión de eso, en donde se ha buscado que se pague todo lo que se debe, pero yo creo que podemos llegar a un acuerdo".

El dirigente empresarial precisó que el reclamo económico contra el ex presidente de la CMIC ya se aproxima a los 5 millones de pesos, debido al incremento en costas legales, honorarios y gastos generados durante el litigio, especialmente tras la promoción de un amparo.

Recordó que el quebranto original fue cercano a los 2 millones de pesos, pero que el prolongado proceso legal elevó de manera considerable el monto final. Humberto Prado subrayó que Ricardo Gutiérrez ha mostrado disposición para resolver el conflicto por la vía del acuerdo, aunque la decisión final dependerá del análisis jurídico y financiero que realicen los consejeros y asesores legales de la CMIC.