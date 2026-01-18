Martha Herrera informa sobre intervención de PRONNIF en caso de agresión

La Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia intervendrá en el caso de las hermanas de 8 y 11 años de edad que presuntamente fueron víctimas de agresión sexual en la colonia Los Cedros, a quienes se les brinda atención psicológica especializada y acompañamiento durante el proceso legal.

La subprocuradora de la dependencia, Martha Herrera, informó que el pasado viernes se recibió el reporte y se activaron de inmediato los protocolos de protección, con el objetivo de salvaguardar la integridad física y emocional de las menores.

El caso fue canalizado al Ministerio Público por las autoridades que atendieron el reporte inicial, con lo que se dio inicio a la carpeta de investigación por el presunto delito sexual atribuido a un vecino del sector.

Como parte del procedimiento, durante este sábado las menores acudieron a la PRONNIF para recibir atención psicológica especializada, lo que genera las bases para sustentar la denuncia y continuar con el proceso legal.

Posteriormente las dos menores fueron canalizadas a la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes para la presentación de manera formal de la denuncia.

Herrera explicó que, una vez realizada la valoración psicológica, corresponde a la madre de las menores interponer la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), con el acompañamiento institucional correspondiente.

La subprocuradora de PRONNIF indicó que las hermanitas no cuentan con antecedentes de atención previa en la dependencia por alguna vulneración, por lo que la intervención se originó exclusivamente a partir del reporte reciente.

Finalmente, reiteró que la Procuraduría dará acompañamiento integral a las menores para garantizar que cuenten con apoyo psicológico y jurídico a lo largo del proceso, priorizando su protección y evitando cualquier forma de revictimización.