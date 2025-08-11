Con Coahuila 1000 Registra Monclova 85 % de ocupación

El evento Coahuila 1000 que se realizó este fin de semana generó una ocupación hotelera del 85 por ciento en Monclova y trajo una derrama económica de entre 4.5 y 5 millones de pesos en la localidad, así lo indicó el secretario de la Asociación de Hoteles y Hospedaje de Coahuila.

Armando de la Garza Gaytán, informó que el evento realizado este fin de semana, generó una gran movilidad en la ciudad de Monclova y la región Centro, que benefició a todos los sectores como hoteles, restaurantes, gasolineras, tiendas de conveniencia y comercio en gene-ral, con una importante derrama.

Señaló que no se tenía prevista dicha ocupación, ya que no se contaban con reservaciones, sin embargo por la tarde noche, los participantes de esta competencia comenzaron a buscar habitaciones.

Esto generó una buena ocupación hotelera, en un periodo que habitualmente no se registra este tipo de demanda, lo que representó un respiro para los hoteles locales, con la demanda que se generó este fin de semana.

"La derrama económica que deja el Coahuila 1000 en Monclova es significativa, este tipo de eventos atrae visitantes, genera consumo y fortalece a toda la cadena de valor turística", sos-tuvo.

El Coahuila 1000, promovido por el Gobierno del Estado, es un evento de automovilismo off road que recorre diversas regiones, atrayendo a participantes y espectadores nacionales e in-ternacionales.

Su paso por Monclova no solo incrementó la ocupación hotelera, sino que posicionó nueva-mente a la ciudad como un punto estratégico en la ruta de este tipo de competencias.