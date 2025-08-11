No habrá impunidad en caso AHMSA: Sheinbaum

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que no habrá impunidad en el caso de Altos Hornos de México (AHMSA), luego de cuestionamientos sobre el adeudo que mantiene Alonso Ancira Elizondo, ex dueño de la acerera, por la venta de la planta de Agronitrogenados, el cual asciende a más de 100 millones de dólares.

Durante la conferencia matutina de este lunes, la mandataria federal señaló que solicitará un reporte detallado para precisar el estatus del pago.

"No, no podría haber impunidad en ese caso, pero déjenme averiguar exactamente cómo está para no dar información incorrecta. Si es posible, antes de que termine la mañanera lo sabremos, si no, más tarde se los informamos", expresó.

Sheinbaum calificó como "terrible" el cierre de AHMSA, por el impacto que ha tenido en miles de trabajadores y en la economía de la región Centro de Coahuila. Recordó que la empresa se declaró en quiebra y que actualmente una jueza define el proceso para garantizar el resarcimiento a los empleados en primer lugar, seguido por los acreedores.

Asimismo, indicó que existen diversos interesados en adquirir el complejo acerero, considerado uno de los más importantes de México