Carlos Villarreal anuncia la llegada del Coahuila 1000 a Monclova este sábado

Monclova será sede final por segundo año consecutivo del Coahuila 1000, con la llegada de participantes de las rutas turística y competitiva.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que se esperan más de 250 participantes, aunque la cifra definitiva se conocerá una vez que cierren las últimas inscripciones de la ruta turística.

Explicó que el año pasado Monclova recibió únicamente a los participantes de la ruta competitiva, mientras que en esta edición también llegará la ruta turística.

La llegada de los competidores se realizará el sábado, a partir de las 2:00 p.m., y podría extenderse hasta las 9:00 p.m. o 10:00 p.m., debido a que durante el recorrido pueden presentarse desperfectos mecánicos o eléctricos.

Los participantes serán monitoreados mediante GPS por los organizadores, con el objetivo de dar seguimiento a su recorrido y contribuir a su protección y seguridad.

Villarreal Pérez señaló que el evento representa una oportunidad para impulsar el turismo deportivo y generar derrama económica para los sectores turístico, restaurantero y de servicios.

Indicó que las últimas inscripciones de la ruta turística se cerrarían este jueves entre las 4:00 p.m. y 6:00 p.m., por lo que la cifra final de participantes aún estaba por definirse.

Recordó que el año pasado llegaron entre 200 y 250 unidades, que representaron alrededor de 900 a mil personas entre competidores, organizadores y acompañantes.