Federico Fernández Montañez destaca éxito en operativos en Coahuila

La implementación de una estrategia estatal de atención a reportes ciudadanos ha permitido el aseguramiento de más de 550 kilogramos de droga en distintos operativos realizados a lo largo de Coahuila, informó el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez. El funcionario destacó que estos resultados forman parte de un esquema de coordinación interinstitucional enfocado en fortalecer el combate al narcomenudeo y a los delitos relacionados con el crimen organizado.

Detalló que a través del número de contacto 844-675-9809, habilitado para llamadas y mensajes vía WhatsApp, se han recibido más de 1,700 reportes ciudadanos, los cuales han derivado en acciones operativas que permitieron, además del decomiso de estupefacientes, la detención de más de 160 personas presuntamente vinculadas con actividades ilícitas, así como el aseguramiento de más de 6 mil cartuchos en diferentes regiones del estado.

Fernández Montañez subrayó que este mecanismo de comunicación directa con la ciudadanía representa una estrategia novedosa en Coahuila, al fomentar la participación social en la prevención y denuncia del delito. Señaló que el incremento en la confianza de la población hacia las autoridades ha sido clave para fortalecer los resultados, al permitir una reacción más rápida y puntual por parte de las corporaciones de seguridad ante reportes específicos.

Finalmente, el fiscal general afirmó que los operativos continuarán de manera permanente en todas las regiones del estado, sin excepción, como parte de la política de cero tolerancia a actividades delictivas relacionadas con el tráfico de drogas. Reiteró el llamado a la población para seguir utilizando este canal de denuncia anónima, al considerar que la colaboración ciudadana es uno de los principales pilares para mantener los avances en la seguridad de Coahuila.