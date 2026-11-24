Durante 2026 se ha registrado un incremento en el número de casos de VIH en la Región Centro de Coahuila, situación que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias, que llamaron a la población a reforzar las medidas de prevención y acudir a realizarse pruebas de detección ante cualquier situación de riesgo.

En el marco del Día Nacional de la Prueba de Detección del VIH, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04 confirmó que se han identificado nuevos casos durante este año, aunque se reservó las cifras al señalar que se trata de información privada. Faustino Aguilar Arocha explicó que la dependencia mantiene disponibles pruebas para detectar VIH, sífilis y hepatitis C, además de realizar campañas de prevención y jornadas de detección en distintos puntos de la región.

Atribuyó el incremento a la falta de protección adecuada durante las relaciones sexuales y advirtió que, sin un diagnóstico y tratamiento oportunos, la infección puede avanzar hasta desarrollar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Mencionó que quienes no cuentan con seguridad social pueden acceder gratuitamente a los tratamientos y recibir consejería en el departamento especializado del Hospital “Amparo Pape de Benavides”.

Como parte de las acciones de prevención y atención, agregó que durante la semana pasada se capacitó al personal médico, de enfermería y administrativo de las unidades de primer nivel para fortalecer la orientación a los pacientes que tengan dudas o sospechas de una posible infección. El jefe jurisdiccional exhortó a la población a no esperar la aparición de síntomas para solicitar una prueba, ya que el VIH puede permanecer sin manifestaciones clínicas y la detección oportuna permite iniciar el tratamiento adecuado.