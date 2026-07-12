Coahuila crea Comisión Estatal de Seguridad para combatir el abigeato

Con el objetivo de combatir la problemática del abigeato y la caza furtiva que afecta al sector ganadero en el estado, la Unión Ganadera de Coahuila creó la Comisión Estatal de Seguridad para fortalecer la coordinación entre productores, ejidos y autoridades estatales y prevenir los delitos, así como dar seguimiento a las denuncias.

Para encabezar esta comisión, se nombró a Marco Antonio Rodríguez Galaz, quien dijo que la nueva comisión tendrá como primera encomienda organizar a las asociaciones ganaderas locales y establecer una estrategia con ejidatarios y dependencias estatales para atender los problemas de seguridad que enfrentan las comunidades rurales.

"Es una comisión estatal dentro de la Unión Ganadera para organizar a las asociaciones locales y a otros grupos de ganaderos que quieran participar en el combate al abigeato, la caza furtiva y en la seguridad de las brechas rurales, tanto de ejidos como de ranchos privados".

Mencionó que recorrerá las asociaciones ganaderas para solicitar que cada una nombre un enlace, mientras que en las comunidades ejidales también se designarán representantes para conformar coordinaciones mixtas por municipios y regiones.

Esta estructura permitirá mantener organizados a productores y ejidatarios para coordinar acciones legales, fortalecer la presentación de denuncias y dar seguimiento a los casos de robo de ganado. "Actualmente es una misma banda la que opera y está golpeando a todos los productores, al estar desorganizados no se le puede dar seguimiento de la misma forma".

El dirigente advirtió que el abigeato continúa siendo uno de los principales problemas que enfrenta el sector pecuario en distintas regiones de Coahuila. Precisó que se presentan alrededor de 30 casos de robo por región y las denuncias involucran más de 140 animales, como ejemplo, mencionó el robo reciente de 30 cabezas de ganado en el municipio de Ocampo.

Asimismo, señaló que en las últimas semanas se ha detectado nuevamente el robo de caballos y bovinos en los municipios de Castaños y Sacramento, por lo que consideró necesario reforzar las acciones de vigilancia.

Rodríguez Galaz reconoció el respaldo que han recibido del delegado regional de la Fiscalía y las autoridades estatales; sin embargo, sostuvo que es necesario consolidar una organización que permita compartir información entre los productores e identificar con mayor rapidez a los responsables de estos delitos.

Como parte de la estrategia, adelantó que buscarán ampliar la instalación de cámaras de vigilancia en las áreas rurales y gestionar recursos adicionales con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para fortalecer la seguridad en el campo.