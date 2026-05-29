Coahuila refuerza inspección de ganado: Marco Antonio Rodríguez Galaz

Ante el incremento de casos de gusano barrenador en el norte del país, Coahuila fortalecerá los mecanismos de inspección y verificación de ganado con la ampliación de infraestructura, rutas itinerantes y personal operativo en puntos estratégicos del estado.

Lo anterior lo dio a conocer el presidente de la Asociación Ganadera de la Región Centro, Marco Antonio Rodríguez Galaz, quien señaló que derivado de las gestiones realizadas por la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado, se autorizó una partida especial para reforzar los puntos de control sanitario en la entidad.

Entre las acciones contempladas destaca la construcción de un Punto de Verificación e Inspección Federal Emergente en Puerto México, sobre la carretera federal 57 en el tramo Matehuala-Saltillo, considerado uno de los principales corredores para la movilización de ganado.

Asimismo, se realizará la rehabilitación con construcción de infraestructura y equipamiento para inspección en los Puntos de Verificación e Inspección (PVI) del municipio de Castaños y El Mezquite.

También se pondrán en operación dos rutas itinerantes de supervisión sanitaria, la primera abarcará Gómez Palacio, Durango, así como Torreón, Francisco I. Madero y Matamoros, y la segunda comprende el trayecto entre Anáhuac, Nuevo León, y los municipios de Juárez, Progreso y Sabinas, en territorio coahuilense.

Además, se destinará personal operativo de OIRSA (Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria), para reforzar las labores en los puntos de verificación ubicados en Hidalgo, Candela y Ramos Arizpe.

El líder ganadero destacó que estas medidas buscan fortalecer el control de movilización de ganado y contener el avance del gusano barrenador, plaga que mantiene en alerta al sector por el impacto sanitario y económico que podría generar.