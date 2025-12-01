Aumentan las denuncias falsas de acoso sexual en Coahuila: SNTE

SALTILLO, COAH.- En lo que va del año, la Región Laguna ha registrado al menos 15 denuncias falsas de acoso sexual interpuestas por alumnas de primaria y secundaria, informó Arturo Díaz, Secretario general de la Sección 35 del SNTE.

El dirigente magisterial advirtió que este problema se ha extendido también a otras zonas del estado y que, en algunos casos, las acusaciones se utilizan como mecanismo de extorsión contra los docentes.

Díaz explicó que esta modalidad se suma a otros tipos de agresiones hacia maestros, como ataques físicos. Señaló que hay situaciones en las que los alumnos, incluso con apoyo de sus padres, presentan denuncias sin fundamento y posteriormente visitan las casas de los docentes para exigir dinero a cambio de retirarlas.

"Son acusaciones sin sustento y se han incrementado. Es importante solicitar una iniciativa para que también se sancionen las denuncias falsas, porque no se puede permitir que se señale a alguien sin pruebas", afirmó.

Asimismo, pidió a las autoridades que, antes de iniciar cualquier procedimiento, se realicen investigaciones pertinentes y exhaustivas para evitar que inocentes sean castigados o señalados públicamente.

El impacto de las redes sociales en las denuncias de acoso escolar

El Secretario General subrayó que las redes sociales han amplificado esta problemática, pues los estudiantes utilizan estas plataformas para difundir las acusaciones, lo que provoca un juicio social previo incluso antes de que exista un dictamen oficial.

Díaz destacó que el sindicato no se opone a las investigaciones: "No nos negamos, pero queremos que salga la verdad. Hay mucha gente inocente que ya es prejuzgada culpable".

Agregó que, aunque se brinda atención psicológica a los alumnos involucrados y se dialoga con los padres de familia para atender la situación, no se ha considerado la reubicación de estudiantes a otros planteles.

La necesidad de sancionar las denuncias falsas en el ámbito educativo

Finalmente, reconoció que la problemática es "muy compleja" y evidencia la necesidad de reforzar valores como el respeto y la convivencia, así como de trabajar de manera conjunta para prevenir cualquier tipo de violencia dentro de las escuelas.