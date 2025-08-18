Coahuila destaca por seguridad a pesar de alerta

La alerta de viaje emitida por Estados Unidos, en la que coloca a Coahuila entre los 30 estados del país con riesgo de inseguridad, fue calificada como errónea por Sergio Sisbeles, subsecretario de Gobierno en la región Centro-Desierto.

Indicadores nacionales y locales de seguridad contradicen esa advertencia, ya que Coahuila se mantiene como uno de los estados más seguros del país.

"Es una alerta que no coincide con la realidad que estamos viviendo. Los números muestran a Coahuila con el menor índice de homicidios dolosos, lo cual nos coloca como un referente en materia de seguridad", explicó.

Destacó que la percepción de tranquilidad se refleja en las carreteras y ciudades del estado, lo que ha favorecido el tránsito seguro de paisanos que cruzan por la entidad hacia la frontera.

"A diferencia de entidades como Tamaulipas o Chihuahua, los viajeros prefieren pasar por Coahuila debido a la seguridad que se ofrece", señaló el subsecretario, quien añadió que la coordinación de los tres niveles de gobierno ha permitido fortalecer la estrategia integral de seguridad pública.