Crisis de empleo educativo en Coahuila: 1,000 maestras sin plaza

La Secretaría de Educación de Coahuila ha encendido las alarmas tras revelar una crisis de empleo en el sector educativo inicial. Rubén Barragán Páramo, coordinador de Escuelas Normales, confirmó que actualmente existen cerca de 1,000 maestras egresadas en el estado que no tienen una plaza de trabajo. Esta saturación laboral ha obligado a las autoridades a suspender la inscripción para la Licenciatura en Educación Preescolar en las normales de Monclova y San Juan de Sabinas para el presente ciclo.

La causa principal de este fenómeno es la inversión de la pirámide poblacional en Coahuila. Barragán Páramo explicó que la reducción en la tasa de natalidad ha impactado directamente en la matrícula de los jardines de niños. Baja demanda: La tendencia actual es que los padres solo inscriben a sus hijos en el tercer grado de preescolar, dejando los primeros dos años prácticamente vacíos. Cierre de turnos: En ciudades como Monclova, los turnos vespertinos han desaparecido casi en su totalidad; actualmente solo sobrevive un jardín con apenas dos grupos en la tarde. Desigualdad de plazas: Mientras que para el nivel primaria se ofertaron más de 400 plazas en el último periodo, para preescolar solo hubo 26 vacantes disponibles en todo el estado.

Ante la falta de espacios, la Secretaría de Educación ha decidido implementar un modelo de oferta académica alternada. Esto significa que la carrera de Preescolar se abrirá un año sí y un año no, con el fin de no seguir egresando profesionales que no encontrarán acomodo en el sistema escolar. "No tiene caso estar egresando educadoras que no van a tener empleo", sentenció Barragán Páramo. Actualmente, la prioridad del estado es la reubicación de las maestras que se han quedado sin grupo debido al cierre de aulas en diversos planteles, antes de considerar la integración de nuevas docentes al sistema.