Esperan inscriban en muros del Congreso la frase Caravana de la Dignidad de 1951

NUEVA ROSITA, COAH.- Al recordar la histórica Caravana del Hambre, la exdiputada local Yolanda Elizondo Maltos rememoró la gesta de los cinco mil hombres y mujeres que, en enero de 1951, marcharon pacíficamente desde la Región Carbonífera hasta la Ciudad de México en defensa de sus derechos laborales.

Durante el acto conmemorativo celebrado este martes, la exlegisladora recordó su iniciativa presentada hace cuatro años para inscribir en los muros del Congreso del Estado la frase La Caravana de la Dignidad 1951, propuesta que no fue aprobada.

Elizondo Maltos expresó que, su punto de acuerdo fuera turnado a comisiones sin prosperar, a pesar de su insistencia. Quedó como un precedente para que futuras legislaturas retomen esta causa.

Es una obligación moral con Coahuila, con nuestra historia y con la Región Carbonífera, que esa frase esté inscrita junto a los nombres que honran nuestra memoria colectiva**, expresó.

La exdiputada subrayó que esta movilización obrera trascendió fronteras, siendo la única de su tipo registrada en la historia del país.

La importancia de la Caravana de la Dignidad 1951

Durante su intervención, la docente compartió un emotivo momento al dar lectura a un poema escrito por su difunto esposo, el Dr. Jorge Chacourt.

El texto, dedicado a los protagonistas de la caravana, rinde homenaje a su valentía y perseverancia en la lucha sindical, destacando su papel como mineros comprometidos con la defensa de sus derechos laborales.

El poema retrata con crudeza el sufrimiento de los caminantes, sus largas jornadas, el desdén de las autoridades y el trato injusto recibido por el gobierno federal encabezado entonces por Miguel Alemán.

No fueron escuchados, fueron maltratados y, tras un mes de espera en la capital, fueron devueltos en trenes**, relató Elizondo Maltos, evocando la dureza de aquella travesía que marcó la historia obrera de México.

Reconocimiento a la lucha obrera

Finalmente, la exlegisladora agradeció al Dr. Raymundo Barboza, presidente del Comité Organizador del Monumento a la Dignidad A.C., por invitarla a participar en esta significativa jornada.

Es un día para recordar, pero también para exigir que la memoria de estos hombres y mujeres se mantenga viva y visible en los espacios públicos que representan al pueblo coahuilense**, concluyó.