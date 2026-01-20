Intento de incendio a vehículo de Juan Carlos N. en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Durante la madrugada del lunes, una familia vivió momentos de angustia luego de que un individuo intentara incendiar su vehículo mientras dormían.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Jesús Carranza, en el exterior de la casa marcada con el número 413 al Poniente del barrio La Piedra, relató el afectado, Juan Carlos N., quien fue sorprendido por ruidos inusuales en el exterior de su domicilio.

Al salir para verificar lo que ocurría, Juan Carlos observó que su automóvil KIA con placas de circulación EXE-441-C comenzaba a incendiarse desde el techo.

De acuerdo con su testimonio, el fuego fue provocado por una botella de diésel que alguien arrojó sobre el vehículo, lo que generó un conato de incendio que pudo haber tenido consecuencias mayores.

Gracias a la rápida intervención de los vecinos, quienes ayudaron a sofocar las llamas, se evitó que el fuego se propagara. Además, varios residentes aportaron evidencias, mediante grabaciones de cámaras de seguridad que captaron el momento del ataque, permitiendo identificar plenamente al presunto responsable.

Elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos. Tras realizar las primeras diligencias, recomendaron al afectado presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes para dar seguimiento al caso.

De acuerdo a videos recabados, el presunto agresor circulaba en una bicicleta por la calle 5 de Febrero y, al llegar a la intersección con Jesús Carranza, lanzó la botella con diésel directamente sobre el automóvil estacionado, las autoridades ya analizan las imágenes para dar con el paradero del presunto responsable.