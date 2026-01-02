Miguel Ángel Medina advierte sobre déficit de ministerios públicos en Coahuila

MONCLOVA, COAH.– La Fiscalía General del Estado de Coahuila opera en la Región Centro con un déficit de entre siete y ocho ministerios públicos, situación que ha generado rezagos en la atención a ciudadanos, particularmente en municipios con alta carga de denuncias, confirmó el delegado regional, Miguel Ángel Medina.

De acuerdo con el funcionario, tras un diagnóstico interno se determinó que el personal disponible resulta insuficiente para cubrir la demanda actual en municipios como San Buenaventura, Castaños y Frontera, además de áreas sensibles como las agencias de robos y delitos patrimoniales, donde el volumen de casos ha incrementado de manera sostenida.

La falta de agentes del Ministerio Público ha obligado a la institución a operar con estructuras mínimas, lo que se traduce en tiempos de espera prolongados, sobrecarga laboral para el personal activo y una presión constante en la atención a víctimas que acuden a interponer denuncias. Aunque la Fiscalía ha mantenido el servicio sin suspensiones, reconoció que la carencia de recursos humanos limita la capacidad de respuesta.

Miguel Ángel Medina indicó que este déficit no es un problema aislado, sino una necesidad estructural que ya fue planteada ante el nivel central de la Fiscalía, con el objetivo de fortalecer la procuración de justicia en la Región Centro y garantizar una atención más eficiente y oportuna a la ciudadanía.

Subrayó que el fiscal general de Coahuila es el principal interesado en atender esta problemática, por lo que se trabaja para que, en la brevedad, y una vez que se libere el presupuesto correspondiente, se inicie la contratación de nuevos ministerios públicos, muchos de ellos recién capacitados, que permitirán reducir el rezago y cubrir las áreas donde actualmente existe mayor presión operativa.

Finalmente, el delegado sostuvo que el reforzamiento del personal será clave para mejorar la calidad del servicio, agilizar los procesos y recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones de procuración de justicia de la Región Centro del estado.