Monclova celebra el Día del Policía con reconocimientos a sus elementos de seguridad

En el marco del Día del Policía, el alcalde Carlos Villarreal encabezó un encuentro con elementos de las corporaciones municipales y estatales, donde refrendó el compromiso de seguir fortaleciendo la seguridad en Monclova mediante el trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y las instituciones de los tres órdenes de gobierno.

Durante la reunión se reconoció la vocación, disciplina y entrega con la que las y los policías desempeñan su labor diaria para proteger a las familias monclovenses y mantener el orden en la ciudad y la Región Centro. Como parte del acto, se entregaron reconocimientos a 11 elementos destacados por su desempeño, compromiso y acciones relevantes realizadas durante el año 2025.

En su mensaje, el alcalde Carlos Villarreal expresó su agradecimiento y respaldo a las corporaciones de seguridad, subrayando que la seguridad es una prioridad permanente de su administración. "Reconocemos el trabajo de quienes todos los días salen a cumplir con su deber. En equipo con el gobernador Manolo Jiménez, seguiremos fortaleciendo el Modelo de Seguridad Coahuila, mejorando las condiciones laborales, el equipamiento y las herramientas que permiten a nuestras corporaciones servir con dignidad y cercanía a la ciudadanía", señaló.

El edil destacó que durante 2026 se continuará impulsando el fortalecimiento de la seguridad en Monclova mediante la homologación salarial, la incorporación de más elementos, así como la entrega de uniformes, unidades y tecnología que refuercen las tareas de prevención y vigilancia.

Al evento asistieron Sergio Sisbeles Alvarado, subsecretario de Gobierno en la Región Centro; el director de la Policía Civil de Coahuila, Luis Ángel Estrada Picena; el comandante del 105 Batallón de Infantería, Sergio Centella; el director de Seguridad Pública Municipal, Gabriel Santos; el regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López; y el delegado de la Fiscalía General del Estado, Miguel Ángel Medina Torres.

En el marco de la celebración del Día del Policía, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando en estrecha coordinación con el Gobierno del Estado y con las distintas corporaciones para garantizar la paz, la seguridad y la tranquilidad de las familias monclovenses.