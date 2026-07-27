Coahuila espera recuperar exportaciones de ganado tras reapertura de frontera

La reapertura gradual de la frontera de Estados Unidos para la venta de ganado reavivó las expectativas de los productores de Coahuila, quienes confían en recuperar las exportaciones y mejorar el precio del becerro, luego de las pérdidas registradas a más de año y medio del cierre de la frontera.

El productor Arturo Valdés Pérez calificó como positivo el anuncio de la reapertura de la frontera con Estados Unidos que se dará de manera gradual a partir del mes de agosto, lo que permitirá la recuperación del precio.

"Es una buena noticia para los productores del norte de México, porque estamos pasando una situación muy complicada al no poder exportar y empezamos a tener problemas para vender nuestro ganado".

Mencionó que el cierre de la frontera provocó una acumulación de ganado en el mercado nacional, lo que se complicó con la entrada de carne originaria de Brasil, lo que contribuyó a la caída del precio del becerro, reduciendo las posibilidades de comercialización para los productores.

Valdés Pérez indicó que, de acuerdo con el calendario anunciado, la reapertura iniciará a mediados de agosto con el puerto de Douglas, Arizona, para las exportaciones procedentes de Sonora, posteriormente continuará con Chihuahua y, en una etapa posterior, con Coahuila.

Señaló que la apertura gradual permitirá que el ganado vuelva a fluir a Estados Unidos, donde el precio se mantiene al alza, lo que permitirá una recuperación en el mercado nacional antes de la temporada de mayor venta de becerros que se da entre los meses de septiembre y diciembre.

"Creemos que para noviembre o diciembre Coahuila ya pueda exportar, pero aunque al principio sólo operen dos fronteras, el precio del becerro comenzará a recuperarse porque el ganado volverá a salir hacia Estados Unidos y dejará de quedarse en México".

Indicó que Coahuila exporta alrededor de 100 mil cabezas de ganado al año, mientras que México comercializa cerca de 1.5 millones de becerros con Estados Unidos. Chihuahua es el principal estado exportador, seguido por Sonora, Coahuila y Tamaulipas.