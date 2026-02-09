Manolo Jiménez Salinas asegura derechos laborales en subasta de AHMSA

Ante la próxima subasta de Altos Hornos de México (AHMSA), el Gobernador Manolo Jiménez Salinas aseguró que la prioridad del Gobierno del Estado es salvaguardar los derechos de los trabajadores, garantizar que se les pague lo que les corresponde y lograr la reactivación del mayor número posible de empleos.

El mandatario estatal mencionó que, aunque el proceso de venta aún no concluye, existe comunicación y coordinación con el nuevo Gobierno Federal para que el tema laboral sea atendido con responsabilidad. "Nuestra prioridad número uno, y así lo hemos hablado con el Gobierno Federal, es que a los trabajadores se les dé lo que les corresponde y se les apoye lo más posible tanto en la liquidación como en la reactivación".

Jiménez Salinas indicó que por ahora, no se tiene una fecha definida para el reinicio de operaciones de la empresa, ya que primero se debe evaluar las propuestas presentadas en la subasta. "Todavía no hay nada definido, falta que se revisen las propuestas dentro de la subasta, ya una vez que se determine al ganador, se tendrá que construir una ruta de transición y luego una de reactivación".

Ante el temor de los trabajadores de que la antigua administración influya en el proceso, el Gobernador consideró que serán empresas distintas las que participen en la subasta, sin vínculos con el pasado manejo de la acerera. "Yo pienso que a la subasta van a entrar empresas diferentes, que no van a estar ligadas a la antigua administración, estoy totalmente a favor de que se liquide a los trabajadores lo más posible".

Jiménez Salinas señaló que será hasta que concluya la subasta cuando se pueda conocer con mayor claridad el plan de reactivación y los tiempos para el regreso de operaciones de la empresa.