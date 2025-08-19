Coahuila analiza ajustes en sanciones para reincidentes

Aunque los índices delictivos en Coahuila siguen a la baja, el secretario de Seguridad, Hugo Gutiérrez, destacó que se mantienen operativos reforzados en zonas donde aún persisten focos rojos. Los delitos más frecuentes son robo a casa habitación, robo a transeúnte, robo a persona y robo a negocio, con vigilancia constante.

Gutiérrez subrayó que la estrategia de seguridad ha permitido disminuir significativamente estos delitos durante el último año. La policía estatal, cuerpos municipales y fuerzas federales actúan de manera coordinada, reforzando patrullajes y dando respuesta inmediata a los reportes para garantizar la tranquilidad de vecinos en colonias urbanas y sectores rurales de la entidad.

El funcionario explicó que cada región muestra estadísticas diferentes, pero los operativos estratégicos y la vigilancia permanente han permitido atender incidentes de forma rápida y eficiente. La prevención, el patrullaje y la colaboración entre los distintos niveles de gobierno son esenciales para mantener la seguridad en todo el estado.

Sobre reincidentes en delitos menores como el robo, Gutiérrez precisó que cualquier ajuste en sanciones depende del Poder Legislativo y de la adecuación del Código Nacional de Procedimientos Penales. Actualmente se analiza incluir más delitos en el catálogo de prisión preventiva, fortaleciendo así la sanción a quienes reinciden de manera reiterada.