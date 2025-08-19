Negocio de uniformes escolares en Sabinas atiende alta demanda

A menos de 15 días del inicio del nuevo ciclo escolar, los padres de familia en Sabinas, Coahuila, están preparándose para comprar los uniformes necesarios para sus hijos. La señora Natalia Reséndiz Martínez, propietaria de Uniformes Escolares, informó que su negocio está trabajando para garantizar que los estudiantes cuenten en tiempo y forma con sus uniformes para diferentes niveles educativos.

La comerciante comentó que los uniformes de gala para los estudiantes de primer grado son los más demandados, mientras que los uniformes deportivos son populares entre los estudiantes que necesitan renovar su uniforme debido al crecimiento. Su negocio ofrece uniformes para la mayoría de las escuelas de Sabinas, incluyendo jardines de niños, primarias, secundarias y preparatorias, con excepción del CECyTEC.

Los padres de familia están separando sus uniformes con un depósito de cien pesos, lo que demuestra su compromiso con la educación de sus hijos. Aunque la economía está complicada, los padres están dispuestos a hacer el esfuerzo para completar los uniformes de sus hijos. 'Los papás se quejan de que hay muchos gastos, pero dicen es algo que tenemos que hacer', afirmó Natalia.

En cuanto a los precios, Natalia mencionó que hubo un aumento ligero en el costo de las prendas, de alrededor de cinco a diez pesos. Sin embargo, su negocio está trabajando para ofrecer toda la mercancía necesaria para el regreso a clases y cumplir con las expectativas de los clientes.

Con el inicio del ciclo escolar cada vez más cerca, por lo que establecimientos comerciales están listos para ayudar a los padres de familia a preparar a sus hijos para el nuevo año escolar.