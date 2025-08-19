Coordinación de autoridades logra disminuir delitos en San Juan de Sabinas

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la región carbonífera, Diego Saúl Garduño Guzmán, destacó que los índices delictivos en el municipio de San Juan de Sabinas están a la baja gracias al trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno.

Después de sostener una reunión de seguridad con el alcalde Oscar Ríos Ramírez, Garduño Guzmán informó que en las mesas de seguridad se analizan múltiples temas, incluyendo los índices delictivos, y que el municipio presenta grandes resultados en materia de seguridad.

El delegado destacó que la coordinación entre las autoridades es fundamental para mantener la paz y la tranquilidad en la región. "Trabajamos en estrategias coordinadas que permitan seguir brindando a la ciudadanía de un estado y un municipio específicamente seguro", afirmó. Garduño Guzmán también resaltó la importancia de la denuncia y exhortó a los ciudadanos a asistir a la mesa de atención ciudadana los días lunes en las oficinas ubicadas en la colonia Jorge B. Cuellar.

La región carbonífera ha logrado mantener buenos índices en materia de seguridad gracias al trabajo coordinado entre las autoridades. El delegado de la Fiscalía General del Estado destacó que se están tomando medidas para garantizar la paz y la tranquilidad en la región, y que se trabaja de manera coordinada con el gobernador Manuel Jiménez y el fiscal general Federico Fernández para lograr esos objetivos.

Garduño Guzmán asumió el cargo de delegado regional de la Fiscalía General del Estado en la región carbonífera hace unos días, en sustitución de Isadora Rodríguez Garza, quien fue nombrada magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila.

Finalmente, el funcionario comentó que la ciudadanía puede asistir a la mesa de atención ciudadana los días lunes para presentar sus denuncias y quejas.