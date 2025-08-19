Conductor del Toyota se da a la fuga tras colisión de vehículos

Una fuerte colisión entre dos vehículos tipo minivan se registró la tarde del lunes en la intersección de la Avenida Carranza y la calle Dr. Régulo Zapata, en la colonia Comercial. El accidente, atribuido a la falta de precaución, generó alarma entre los vecinos y movilizó a las autoridades locales.

Keren Briseño Hernández, conductora de una camioneta Voyager, relató que circulaba por la vía preferente y al cruzar el semáforo de la calle Acuña fue impactada por una unidad marca Toyota. Según su testimonio, el otro vehículo no respetó la señal de tránsito, provocando el choque que dejó daños materiales considerables.

Tras el incidente, el conductor del Toyota emprendió la huida acompañado por dos mujeres jóvenes y varios menores. La rápida reacción de testigos permitió que se solicitara el apoyo de Seguridad Pública, quienes iniciaron un operativo para localizar al responsable.

Minutos después, la unidad fue ubicada sobre la misma calle Acuña, donde los oficiales lograron detener al conductor. Aunque no se reportaron lesionados graves, el hecho generó preocupación por la presencia de niños en el vehículo que se dio a la fuga.

Las autoridades ya iniciaron el proceso correspondiente para deslindar responsabilidades. Se espera que en las próximas horas se emita un informe oficial sobre las condiciones del accidente y las sanciones que enfrentará el conductor detenido.