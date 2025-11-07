Entrega récord de escrituras en la Región Centro de Coahuila

El Coordinador Regional del CERTTURC, Javier González, informó que este año se superará la meta de 560 escrituras entregadas a igual número de familias de la Región Centro, resultado del trabajo conjunto entre los 12 municipios que integran esta zona Centro del estado.

Destacó que municipios como Cuatro Cienegas, Monclova, Castaños, Abasolo, San Buenaventura y Ocampo fueron ejemplo en el avance del programa, al mostrar un gran interés por regularizar la situación patrimonial de sus habitantes.

"Estos municipios se esforzaron mucho; realizaron trámites que en algunos casos llevaban hasta un año, y hoy pueden ver el resultado con la entrega de sus escrituras. Hemos tenido entregas importantes, cerca de 500 documentos, y eso nos tiene muy contentos porque todos los municipios participaron activamente", señaló el funcionario.

El coordinador explicó que el programa de escrituración no funciona por paquetes ni está limitado por periodos de gobierno, sino que permanece abierto de manera permanente para todas aquellas familias que deseen poner en regla su patrimonio.

"Mientras esté el gobernador, el programa continúa. Tenemos módulos itinerantes que visitan los municipios una o dos veces al mes, y en Monclova de manera permanente en las oficinas de Recaudación de Rentas", agregó.

González reiteró que la meta alcanzada refleja el compromiso de las autoridades y la confianza de las familias en un proceso que brinda certeza legal sobre su vivienda. "El objetivo es que más coahuilenses tengan sus escrituras y vivan con la tranquilidad de que su patrimonio está seguro", concluyó