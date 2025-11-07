Monclova se suma a la Marcha Nacional por la Paz y la Justicia

Monclova se encuentra entre las ciudades del país donde se está convocando a participar en la "Marcha Nacional por la Paz y la Justicia", programada para el próximo 15 de noviembre a las 6:00 de la tarde, con punto de reunión en el monumento a Francisco I. Madero.

La manifestación surge tras los lamentables hechos ocurridos en el estado de Michoacán, donde fue asesinado a tiros el alcalde de Uruapan durante un evento público.

El regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López, informó que se ha detectado a través de redes sociales la convocatoria a esta marcha, aunque hasta el momento no se tiene conocimiento de quiénes son los organizadores ni se ha presentado una solicitud formal ante las autoridades municipales para realizar la movilización.

"Apoyamos todo evento que se realice con orden y respeto. Es un derecho ciudadano manifestarse, pero no se permitirán actos vandálicos ni daños a espacios públicos. De presentarse incidentes, habrá sanciones", advirtió el funcionario.

López señaló que, a raíz de experiencias previas en otros estados donde estas marchas han derivado en disturbios o daños a monumentos, se reforzará la presencia de elementos de seguridad con el objetivo de prevenir incidentes.

Asimismo, destacó que la Dirección de Inteligencia Municipal se mantiene en monitoreo constante de redes sociales, donde circulan convocatorias dirigidas principalmente a jóvenes de la generación Z, para diseñar una estrategia preventiva y garantizar la tranquilidad durante el evento.

"Nos ha tocado ver en otros lugares que nadie se hace responsable por los daños que ocasionan, y aquí queremos evitar eso. Toda manifestación es válida siempre que se conduzca con orden y respeto", concluyó el regidor.