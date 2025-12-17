Faustino Aguilar Arocha supervisa anexos en Coahuila tras reforma

Tras la aprobación de la reforma para la regulación de los anexos en el estado de Coahuila, la Secretaría de Salud reforzará las revisiones a estos centros con el objetivo de garantizar que cumplan con las condiciones adecuadas de atención, cuidado y legalidad para las personas internas.

Faustino Aguilar Arocha, Jefe de la 04 Jurisdicción Sanitaria, informó que desde antes de que se realizaran ajustes a la ley, ya se realizaban inspecciones constantes, pero ahora se dará un mayor seguimiento para garantizar el cumplimiento estricto de los lineamientos establecidos.

"Siempre estamos muy de la mano con los centros que tenemos de rehabilitación, acude la gente de promoción a la salud, de salud mental y regulación sanitaria, para verificar que se cumplan con los lineamientos, siempre hacemos visitas para ver cómo están atendidas las personas".

Informó que recientemente personal de la Secretaría de Salud estatal, en coordinación con autoridades locales, realizó una plática informativa con los responsables de los anexos para brindarles indicaciones sobre las formas correctas de manejo y operación.

Señaló que durante las revisiones se inspecciona de manera integral el funcionamiento de los centros, desde las instalaciones, las personas que se encuentran resguardadas, personal, que cumplan con los lineamientos, así como que cuenten con papelería, controles sanitarios y expedientes clínicos de cada persona.

En cuanto a la operación y autorización de estos espacios, dijo que es una responsabilidad compartida entre distintas instancias, tanto de Gobierno Federal como CECOSAMA o los Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones, COFEPRIS, y del estado a través de diferentes áreas que deben autorizar su instalación.

Actualmente, en la Jurisdicción Sanitaria 04 tienen registrados 14 centros de rehabilitación, ubicados en municipios como Monclova, Frontera, Castaños y San Buenaventura. Sin embargo, reconoció que podrían existir anexos operando sin registro, por lo que pidió a la ciudadanía reportarlos, para revisar de que cumplan con los lineamientos para su revisión.