Extorsión telefónica: notarios de Coahuila reciben asesoría de Fernández Montañez

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, encabezó una reunión de trabajo con integrantes del gremio de notarios en la Región Centro de Coahuila, con el objetivo de blindar a este sector contra delitos de extorsión. El funcionario señaló que este acercamiento forma parte de una instrucción directa del gabinete de seguridad estatal para visitar a todos los sectores productivos, incluyendo empresarios, comerciantes y estudiantes, para crear una red de vigilancia ciudadana que ayude a preservar la paz en la entidad a través del intercambio de información directa.

Durante el encuentro, Fernández Montañez fue enfático al declarar que, a diferencia de otras regiones del país, en Coahuila no existen registros ni denuncias de "cobro de piso" o extorsiones de carácter presencial. Explicó que la solidez en materia de seguridad ha permitido que no se presenten este tipo de delitos físicos, los cuales suelen lacerar profundamente la economía local y la tranquilidad de los prestadores de servicios. "No existe el cobro de piso en Coahuila", sentenció ante los medios de comunicación.

No obstante, el Fiscal reconoció que sí se presentan reportes de intentos de extorsión en su modalidad telefónica. Detalló que estas llamadas provienen habitualmente de números con ladas foráneas y, tras las investigaciones, se ha identificado que muchas de ellas se originan en centros penitenciarios de otros estados, específicamente de Veracruz. La estrategia con los notarios busca que estos sepan identificar el "modus operandi", que consiste en engaños para que la víctima salga de su domicilio o transfiera dinero bajo presión psicológica.

Finalmente, el funcionario destacó que el año pasado se cerró con menos de diez denuncias formales por este delito en todo el estado, casos en los que se logró evitar el daño patrimonial gracias a la asesoría oportuna. Fernández Montañez instó a la ciudadanía a integrarse a los grupos de seguridad y seguir el protocolo básico: colgar inmediatamente, verificar la información con las autoridades y no realizar ningún depósito o transferencia bancaria.