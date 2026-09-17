Rescatan tres perros en Coahuila: Fiscalía investiga abandono

La Fiscalía del Estado busca a los propietarios de tres perros rescatados durante un cateo en un domicilio de la colonia 2 de Abril, luego de un reporte ciudadano que alertó sobre su abandono.

Aniela Flores Verduzco, directora de Bienestar Animal, informó que los animales presentaban bajo peso, deshidratación y garrapatas, por lo que continúan bajo evaluación médica.

Señaló que, aunque físicamente mostraban signos de descuido, los tres perros se encuentran bien anímicamente y se espera una recuperación favorable.

El reporte fue recibido mediante redes sociales, una rescatista independiente y un ciudadano que se comunicó al Centro de Bienestar Animal.

Ante la información de que los animales permanecían en una vivienda aparentemente abandonada, se dio parte al delegado de la Fiscalía para coordinar el operativo.

De acuerdo con vecinos, los habitantes del domicilio, aparentemente rentado, habían salido desde hacía más de tres semanas y no habían regresado, dejando a los animales sin alimento ni agua.

Durante el cateo fueron rescatados un perro, aparentemente pitbull o cruza de pitbull, y dos chihuahuas, una hembra y un macho. También se buscó a posibles cachorros que, según el reporte, habría tenido una de las perritas, pero no fueron localizados.

Flores Verduzco indicó que la Fiscalía continuará las investigaciones para localizar a los propietarios. En caso de acreditarse maltrato o crueldad animal, podrían enfrentar las sanciones establecidas en el Código Penal de Coahuila.

Las sanciones pueden incluir de dos a cuatro años de prisión, de 100 a 500 días multa y el decomiso de los animales, de acuerdo con la conducta acreditada.

Bienestar Animal continuará con la atención médica de los perros mientras avanza la investigación.