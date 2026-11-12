Se movilizan en redes sociales para localizar a Audiel Montano Catarino, "Timo", en Monclova

Monclova, Coahuila.- En cuestión de minutos, usuarios de redes sociales han compartido de manera masiva una publicación para respaldar a la familia de Audiel Montano Catarino, conocido como "Timo", en las labores de búsqueda para dar con su paradero en Monclova.

A través de dos imágenes con fondo negro y mensajes dirigidos a la ciudadanía, los familiares expresaron la angustia que atraviesan tras acumular varios días sin saber nada del joven, desconociendo su estado de salud o ubicación.

Llamado a la empatía y solidaridad

En el texto difundido, sus allegados hicieron un llamado directo a la empatía de la población y exigieron solidaridad ante la desaparición.

"Han pasado muchos días sin saber nada de él, si está vivo, si tiene frío, si está sufriendo... ¿Te imaginas no saber dónde está alguien que amas? No pido lástima. Exijo humanidad. Hoy es Timo, mañana puede ser el tuyo", señala el mensaje.

Asimismo, la familia pidió a la comunidad no permanecer indiferente ni guardar silencio en caso de contar con datos que ayuden a encontrarlo. "Y mientras nosotros vivimos angustias, allá afuera hay gente que sabe algo y decide callar. Ese silencio no es inocente. Ese silencio también es culpa", advirtieron en la publicación.

Compromiso de la familia en la búsqueda

Finalmente, reiteraron que no se rendirán en su búsqueda y solicitaron el apoyo de los habitantes de Monclova para seguir compartiendo la fotografía del joven. Para aportar cualquier información que contribuya a que Audiel Montano Catarino regrese a casa, pusieron a disposición la línea de emergencias 911.