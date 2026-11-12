Detienen a pareja en Mustang robado

ARTEAGA, COAH.- Una pareja fue detenida en Arteaga cuando viajaba a bordo de un Ford Mustang con reporte de robo en Saltillo, luego de que corporaciones de seguridad activaran un operativo de búsqueda y seguimiento en la Región Sureste.

Los detenidos fueron identificados como Jorge N. y Cinthia N., quienes fueron interceptados por elementos de la Policía Municipal de Arteaga cuando circulaban de poniente a oriente sobre el bulevar Fundadores, en el cruce con Gonzalo Valdez.

Detención de la pareja

La localización del automóvil ocurrió después de que las autoridades recibieran el reporte de robo en Saltillo. A partir de la alerta, se activó el seguimiento mediante el sistema de videovigilancia del Centro de Control y Comando (C2) de Arteaga.

De acuerdo con el registro de personas puestas a disposición del Ministerio Público, Jorge N. quedó a disposición del Ministerio Público Especializado en Robo de Vehículos por los presuntos delitos de receptación, amenazas y conducir un vehículo con reporte de robo.

Cargos enfrentados

En tanto, Cinthia N. fue puesta a disposición de las autoridades por los presuntos delitos de amenazas y cohecho.

La intervención estuvo a cargo de la Policía Municipal de Arteaga, bajo la conducción del comandante Luis Urbano Udave Flores, como parte del Mando Coordinado de Seguridad, esquema que permite el intercambio de información y la colaboración entre corporaciones municipales y estatales.