Lazo Chapa asegura que no hay amenazas de hackers en Coahuila

Ante las versiones difundidas en redes sociales sobre la presunta operación de grupos de hackers que buscarían intervenir el proceso electoral en Coahuila, la Fiscalía General del Estado aseguró que hasta el momento no existen denuncias ni indicios que confirmen dichas amenazas en la región Centro.

El delegado de la Fiscalía en la Región Centro, Everardo Lazo Chapa, informó que las corporaciones de seguridad mantienen vigilancia preventiva rumbo a la jornada electoral del próximo domingo, aunque descartó que se tenga detectada alguna situación fuera de lo normal. "Hasta el momento no tenemos ningún dato o alguna denuncia, pero sin ningún problema se levantará el reporte con la Policía Cibernética para que esté monitoreando ese tipo de situaciones".

Las publicaciones comenzaron a circular en plataformas digitales y señalaban la supuesta presencia de grupos especializados en hackeo que intentarían afectar los resultados de la elección, particularmente en Monclova y otros municipios de Coahuila.

Ante ello, Lazo Chapa indicó que la Policía Cibernética dará seguimiento al tema mientras continúan las acciones preventivas por parte de las distintas corporaciones de seguridad. Precisó que para el domingo participará un operativo conjunto con elementos municipales, estatales y federales para atender cualquier incidente relacionado con delitos electorales o alteraciones al orden.

El delegado añadió que no existe hasta ahora alguna alerta que anticipe riesgos para el desarrollo de la jornada electoral y confió en que el proceso se lleve a cabo en calma. "Seguimos trabajando, seguimos analizando, realizando acciones de prevención y esperemos que la jornada electoral se desarrolle con tranquilidad, que la gente salga a votar y que pueda sufragar su voto sin ningún problema en la casilla que le corresponda", indicó.