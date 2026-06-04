CBTIS 36: Estudiantes detenidos en plaza pública tras alerta de vecinos

Autoridades educativas aclararon que los estudiantes del CBTIS 36 detenidos en una plaza pública no consumieron bebidas alcohólicas, pese a que se encontraban en un grupo donde sí había personas ingiriéndolas.

Presuntamente fueron los vecinos del sector los que alertaron a los elementos de Seguridad Pública mediante grupos de WhatsApp sobre la presencia de varios jóvenes reunidos en el lugar, donde presuntamente se consumía alcohol.

En total fueron aseguradas nueve personas: dos mayores de edad, quienes enfrentaron el procedimiento correspondiente, y siete adolescentes de entre 15 y 17 años, que manifestaron haber sentido temor, al tratarse de la primera ocasión en que enfrentaban una situación de este tipo.

Se informó que los menores acudieron al sitio después de presentar sus exámenes finales y que conocían a los jóvenes adultos con quienes se encontraban. Sin embargo, se confirmó que no participaron en el consumo de bebidas alcohólicas.

Como parte del seguimiento, los adolescentes fueron canalizados al área de Proximidad Social, donde recibirán orientación preventiva para evitar conductas de riesgo.