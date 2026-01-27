Coahuila se mantiene libre de influenza

La región Centro del estado se mantiene libre de casos positivos de influenza, a pesar del incremento de enfermedades respiratorias propias de la temporada invernal, sin embargo las autoridades se mantienen alertas.

El Jefe de la 04 Jurisdicción Sanitaria, Faustino Aguilar Arocha, informó que aunque han atendido a pacientes con síntomas respiratorios, todos los casos han sido padecimientos comunes, sin que hasta el momento se haya presentado en el hospital o centros de salud casos de influenza ni COVID-19.

El representante de la Secretaría de Salud dijo que el personal médico se mantiene alerta ante los síntomas que presentan los pacientes y en caso de detectar algún caso sospechoso se toma la muestra, se envía al laboratorio estatal, y hasta el momento ninguno de estos ha sido confirmado. "Seguimos muestreando para ver cómo está el movimiento de los virus aquí en la región, siempre hay que estar con mucho cuidado y con mucha vigilancia, si los médicos detectan algunos síntomas, inmediatamente toman las muestras y dan el tratamiento y seguimiento correspondiente".

Señaló que para prevenir la aparición de casos de influenza, es necesario continuar con la vacunación, en donde señaló que se tiene un avance de entre un 80 y 85 por ciento en la meta de vacunación de la temporada invernal, en donde se contempla la aplicación de 130 mil dosis.

"Vamos bastante bien, tenemos suficientes vacunas y está por llegarnos más, por lo que le pedimos a la gente que se acerquen y que se apliquen la vacuna, para estar bien protegidos en esta temporada invernal".

Reiteró el llamado a la población, especialmente a los grupos vulnerables, a completar su esquema de vacunación y acudir a las unidades de salud ante cualquier síntoma respiratorio, a fin de mantener a la región libre de influenza durante la temporada invernal.