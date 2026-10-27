Laura Jiménez Gutiérrez prepara segundo informe de gobierno en Múzquiz

MÚZQUIZ, Coah.- La alcaldesa de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, informó que su administración ya prepara el segundo informe de gobierno, con fecha prevista para los primeros días de diciembre.

Señaló que la glosa concentrará los avances alcanzados en el municipio en todos los rubros, por lo que se trabaja en la integración de la información de cada área.

Indicó que hay muchos resultados positivos en el área deportiva, en obra pública, en seguridad, en el rubro de educación, en el renglón de salud y las acciones del DIF, al señalar que la administración ha trabajado de manera constante en beneficio de la población.

Explicó que el informe incluirá un resumen del trabajo realizado en territorio y en cada departamento, al tiempo que agradeció a los directores por su contribución, al considerar que forman parte de los logros que han permitido que Múzquiz siga avanzando y mejorando.

La alcaldesa se encuentra supervisando acciones de obra en colonias del municipio, como parte de los trabajos que se reportarán en el segundo informe, cuyo lugar y hora se definirán en los próximos días.