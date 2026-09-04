Ramiro Portales participa en Congreso Nacional de la CNC: necesidades del campo

NUEVA ROSITA, COAH.- Tras participar en el Congreso Nacional de la CNC, realizado en la Ciudad de México, el director de Desarrollo Rural de la administración municipal 2025-2027, Ramiro Portales Castillo, informó que se establecieron mesas de trabajo para canalizar las principales necesidades del campo de la Región Carbonífera.

El funcionario señaló que los trámites y gestiones posteriores estarán a cargo de la dirigente nacional de la CNC, Leticia Barrera Maldonado, al considerar que el encuentro fue relevante para abordar las necesidades actuales del sector campesino.

Explicó que durante el Congreso se analizaron los programas que desaparecieron y que anteriormente representaban beneficios importantes para los productores, además de plantearse acciones para respaldar directamente a las mujeres campesinas en trámites relacionados con títulos parcelarios.

Portales Castillo indicó que los resultados de estas gestiones comenzarían a observarse paulatinamente durante los primeros meses de 2027, debido a que se contempla la incorporación progresiva de los estados del sur y posteriormente de los del norte.

Recordó que anteriormente existían programas como Procampo, mediante los cuales los productores recibían apoyos por la siembra de cultivos como trigo, además de esquemas para la adquisición de maquinaria agrícola a través de Banrural, los cuales actualmente ya no se encuentran disponibles al desaparecerlos la federación.

Ante la desaparición de diversos programas, el director de Desarrollo Rural señaló que el sector campesino busca fortalecerse mediante la unidad y la gestión de nuevos apoyos, al considerar que el acceso a mejores condiciones para el campo constituye un derecho establecido en la Constitución.