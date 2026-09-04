Despedida a Juan Francisco Jiménez: paramédico de Cruz Roja en Sabinas
Juan Francisco Jiménez, conocido como 'Paquito', dedicó su vida a servir a los demás como paramédico.
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SABINAS, COAH.- A través de publicaciones en redes sociales, socorristas de Cruz Roja Sabinas lamentaron el deceso de Juan Francisco Jiménez Rico y destacaron su labor como paramédico y su vocación de servicio.
"Hoy despedimos con tristeza a un gran amigo y excompañero de Cruz Roja. Un hombre que, al igual que nosotros, eligió servir y, ayudar a los demás como paramédico", expresaron sus amigos.
En sus mensajes, los socorristas recordaron a Juan Francisco como un integrante que compartió parte de su trayectoria con la institución y que portó con orgullo el uniforme de la Cruz Roja.
"Vuela alto, amigo. Tu misión en esta vida ha terminado, pero tu recuerdo, tu compañerismo y todas las vidas que ayudaste siempre permanecerán entre nosotros", señalaron en su despedida.
Finalmente, agradecieron el tiempo compartido y reiteraron sus condolencias a la familia, al tiempo que dedicaron un último mensaje a quien fuera conocido como "Paquito": "Hasta siempre, Juan Francisco. Descansa en paz, compañero.