Manolo Jiménez impulsa el turismo en Coahuila para el Mundial en Monterrey

Coahuila está listo para el Mundial y, a través de una serie de actividades, promocionará el estado como uno de los atractivos turísticos más cercanos a la sede mundialista, con el objetivo de atraer a miles de visitantes y aprovechar la derrama económica que generará la justa internacional.

El Gobernador Manolo Jiménez Salinas señaló que la proximidad con Monterrey, una de las ciudades sede en México, coloca a Coahuila en una posición privilegiada para integrarse a la agenda de los aficionados. "Un atractivo importante que tenemos como estado es que estamos muy cerca de una de las sedes mundialistas que hay en México, que es Nuevo León, y los lugares más cercanos a esta sede son los de Coahuila".

El Mandatario destacó que existe una amplia oferta turística en municipios como Arteaga, Parras, Cuatro Ciénegas, Múzquiz, Candela, Guerrero, General Cepeda, Viesca, Monclova, Torreón y Saltillo, donde los visitantes pueden encontrar desde viñedos hasta montañas, bosques y desierto. Aseguró que la conectividad permite traslados de alrededor de una hora y media, lo que facilita a los turistas asistir a los partidos y, al mismo tiempo, explorar otros destinos de la entidad.

Adelantó que se implementará una campaña de promoción intensiva en el estado de Nuevo León, apoyada en medios de comunicación y redes sociales, para influir en la planeación de viaje de quienes acudirán al Mundial. La estrategia busca posicionar al estado de Coahuila como una opción para las actividades previas y posteriores a los encuentros deportivos. "Un partido dura 90 minutos, pero el visitante siempre busca qué hacer antes o después, a eso le apostamos, a que ese millón de turistas que viene a los juegos pueda realizar parte de su agenda turística en Coahuila".

El Gobernador prevé que con esta estrategia Coahuila logre captar una parte importante del flujo de visitantes y detonar beneficios económicos en diversas regiones.