Gobernador Manolo Jiménez entrega modernización del libramiento en Monclova

MONCLOVA, COAHUILA.- "En nuestra campaña hicimos un compromiso de llevar desarrollo parejo a todas las regiones de Coahuila, y con las grandes obras que hemos estado entregando en todas las regiones, estamos cumpliendo este compromiso", manifestó el gobernador Manolo Jiménez Salinas al entregar la modernización del libramiento Carlos Salinas de Gortari, en la región Centro, obra en la que se invirtieron 151 millones de pesos en total.

"¡Seguimos construyendo en equipo!".

El Mandatario estatal recordó que esta fue la obra más grande e importante que la gente de esta región le pidió en campaña, y que este día es un compromiso cumplido con todas y todos los habitantes de Castaños, Frontera y Monclova.

Jiménez Salinas destacó que así como se trabaja en grandes obras de infraestructura, en equipo con las y los alcaldes de todas las regiones se trabaja en temas igual de importantes como salud, educación, los programas de Mejora, obras sociales, desarrollo económico o seguridad.

"Porque para nosotros la seguridad de nuestras familias es lo más importante", reiteró.

En ese sentido, mencionó que en lo que va de su administración se han invertido una gran cantidad de recursos en el tema de seguridad, y destacó que hoy Coahuila es el segundo estado más seguro de México.

Jiménez Salinas expresó que se han construido 15 cuarteles para el Ejército o la Policía Estatal en puntos estratégicos del Estado, para fortalecer la vigilancia, la presencia y mantener la paz y la tranquilidad en todas las regiones.

"Hoy refrendo mi compromiso con todas y todos, refrendo el compromiso, como lo hice desde el primer día de mi gobierno, de seguir trabajando para ustedes, y que todo lo que hagamos tenga que ver con mejorar la calidad de vida de las y los coahuilenses", destacó el gobernador Manolo Jiménez.

Carlos Villarreal Pérez, alcalde de Monclova reconoció el trabajo del gobernador Manolo Jiménez para cumplir con hechos sus compromisos, y que la entrega hoy de la modernización de este libramiento es una muestra de ello.

Mario Cora Roehl, presidente de Coparmex agradeció a Manolo Jiménez y a todos quienes sumaron sus esfuerzos, por hacer realidad esta obra prioritaria para Monclova, la región Centro y para Coahuila.

Reconoció la visión a largo plazo del Gobernador para hacer realidad los proyectos estratégicos para el presente y futuro de la región Centro de Coahuila.

"Obras como esta no son de un sexenio, son detonadoras de conectividad, de competitividad y de calidad de vida para nuestra gente", expresó.

Por su parte Miguel Ángel Algara Acosta, secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad informó que los trabajos de este libramiento Carlos Salinas de Gortari incluyeron la modernización a cuatro carriles, dos kilómetros de longitud; además de la construcción del cuerpo derecho en una longitud de 1.5 kilómetros para dos carriles de circulación más acotamientos; la rectificación de una curva, un cruce semaforizado, el mejoramiento de la superficie de mejoramiento, y señalización en el cruce del ferrocarril.

En este evento acompañaron al gobernador, las alcaldesas de Frontera y Castaños, Sara Irma Pérez Cantú y Yesica Isabel Sifuentes Zamora, de manera respectiva; Gabriel Elizondo Pérez, coordinador general de Mejora; Sergio Sisbeles Alvarado, subsecretario de Gobierno en la Región Centro.