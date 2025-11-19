Accidente en Saltillo: mujer cae a arroyo en bulevar Luis Donaldo Colosio

SALTILLO, COAHUILA.- La tarde de este miércoles se registró un aparatoso accidente en el bulevar Luis Donaldo Colosio, donde una conductora cayó con todo y vehículo a un arroyo tras perder el control al tomar una curva.

De acuerdo con los primeros reportes, Josefina "N", de 49 años, manejaba un Volkswagen Bora cuando, presuntamente por conducir a exceso de velocidad, salió del camino y volcó en una zona con desnivel, quedando finalmente dentro de un desagüe pluvial.

¿Qué ocurrió?

Automovilistas que transitaban por el área descendieron de inmediato para auxiliarla. A pesar de la magnitud del percance, la mujer logró salir por su propio pie y se reportó fuera de peligro.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El vehículo quedó con daños severos y fue declarado como pérdida total. Además se requirió utilizar maquinaria pesada con grúa, para poder extraer el auto del arroyo. Elementos de Tránsito Municipal acudieron para realizar el peritaje correspondiente y determinar responsabilidades.