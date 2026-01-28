Coahuila Pa'l Mundial: Ayala Quintanilla destaca atractivos de la región Centro-Desierto

Tras dar a conocer el programa Coahuila Pa'l Mundial, representantes del sector turismo de la región Centro-Desierto buscarán que se les incluya dentro de esta estrategia, y aprovechar la afluencia de turistas.

Enrique Ayala Quintanilla, presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes, señaló que la activación turística anunciada por la administración estatal se concentró en Torreón y Saltillo, dejando fuera a destinos que cuentan con una mayor oferta turística y ubicación estratégica.

"Nos están dejando fuera de la activación, se está promoviendo Torreón y Saltillo, pero no se está considerando a la región Centro y Desierto, cuando también tenemos mucho que ofrecer".

Señaló que Cuatro Ciénegas, Pueblo Mágico de proyección nacional e internacional, así como Candela y Monclova, representan atractivos consolidados que podrían integrarse a la ruta turística del Mundial.

Incluso la cercanía con Monterrey, sede de partidos mundialistas, coloca a la región en una posición favorable para captar visitantes.

"No es una distancia complicada para el turista, dos horas o dos horas y media no son un problema para quienes vienen de otros países o de otras ciudades del país".

El presidente de la OCV Monclova mencionó que la promoción de la región seguirá de manera independiente, sin embargo aseguró que el impacto sería mayor si se realiza de forma institucional.

"La Secretaría tiene un aparador mucho más grande, cuando ellos promueven un destino, el impacto es mayor, por eso buscamos que se nos incluya".

Señaló que en los próximos meses buscarán establecer diálogo con la Secretaría de Turismo para que la región Centro-Desierto forme parte de la estrategia estatal rumbo al Mundial.