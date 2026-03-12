Carlos Villarreal Pérez presenta app de seguridad para la ciudadanía en Coahuila

La próxima semana se realizará el lanzamiento oficial de una nueva aplicación de seguridad que estará disponible para los municipios de la Región Centro-Desierto, con el objetivo de fortalecer la comunicación entre la ciudadanía y las autoridades.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que el proyecto ya se encuentra en su fase final de preparación, luego de varias semanas de trabajo en el área de sistemas para garantizar su correcto funcionamiento.

Explicó que la herramienta tecnológica permitirá a la población integrarse al modelo de seguridad que se impulsa en Coahuila, facilitando la posibilidad de reportar situaciones de riesgo de manera inmediata. "El tema de sistemas ya se estuvo revisando durante algunas semanas y la próxima semana estaremos listos para hacer el lanzamiento oficial con la Región Centro-Desierto", señaló.

El edil destacó que a través de esta aplicación los ciudadanos podrán emitir reportes en tiempo real, lo que permitirá a las corporaciones de seguridad actuar con mayor rapidez ante cualquier eventualidad.

Asimismo, subrayó que la plataforma también busca brindar mayor protección a mujeres y familias, al ofrecer un mecanismo directo de comunicación con las autoridades en caso de presentarse alguna situación que ponga en riesgo su integridad.

Finalmente, Villarreal Pérez indicó que con esta iniciativa se busca fortalecer la tranquilidad de la población en su vida cotidiana, mediante el uso de herramientas tecnológicas que contribuyan a mejorar la seguridad en la región.