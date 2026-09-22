Coahuila establece norma sobre uso de celulares en secundaria

Mientras a nivel nacional se alista una iniciativa legislativa para regular el uso de teléfonos celulares en los planteles educativos a partir de noviembre, en Coahuila la restricción del uso de dispositivos móviles dentro de los salones de clase de nivel secundaria ya es una norma vigente y de aplicación obligatoria tanto para alumnos como para docentes.

El subdirector de Servicios Educativos en la Región Centro, Abraham Segundo González Ruiz, sostuvo que en las secundarias de la entidad el celular no está permitido en ningún momento del horario lectivo. Explicó que esta regulación busca reforzar el ambiente escolar y evitar interferencias que puedan perjudicar directamente los procesos de enseñanza y aprendizaje.

El funcionario precisó que el cuerpo docente conoce la reglamentación que les impide utilizar el teléfono móvil durante las jornadas de clase, por lo que las disposiciones federales planteadas recientemente representarán únicamente la reafirmación de una práctica que ya se venía ejecutando en el estado.

Respecto al uso de tecnologías para la gestión escolar —como los grupos de comunicación en WhatsApp con padres de familia o las actividades en línea consolidadas tras la pandemia—, González Ruiz aclaró que están a la espera de los lineamientos finales que emitan la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación del Estado. La dependencia regional bajará las normativas precisas a cada centro educativo una vez que se definan las reglas de operación para estos canales digitales.