Baja asistencia escolar en Coahuila: solo 20% en primaria

Registra sector educativo un 20 por ciento de asistencia escolar; adelantan "puente" por consejo técnico y asueto, informó Abrahm Segundo González, subdirector de Servicios Educativos.

Se registró una baja asistencia escolar, principalmente en nivel primaria, donde apenas acudió alrededor del 20 por ciento de los estudiantes.

Detalló que, debido a las condiciones climáticas, en preescolar, educación inicial y educación especial los alumnos no fueron enviados a clases.

En el caso de primaria, la asistencia rondó el 20 por ciento, mientras que en secundaria se mantuvo entre el 50 y 60 por ciento, cifras que, señaló, suelen ser habituales en este nivel.

El funcionario indicó que se tenía contemplado que este miércoles y jueves se registrara mayor asistencia, principalmente para el avance de trabajos escolares, por lo que hizo un llamado a los padres de familia para que, conforme mejore el clima, envíen a sus hijos a clases y eviten rezagos académicos.

"Habrá tareas y actividades, por lo que los padres deberán apoyar a sus hijos con estrategias para repasar los trabajos, sobre todo porque se aproxima otro fin de semana frío", explicó.

Asimismo, adelantó que se tendrá un pequeño ´puente´ escolar, ya que este viernes se llevará a cabo el Consejo Técnico Escolar, mientras que el lunes será día de asueto con motivo de la conmemoración del 5 de febrero, aniversario de la Promulgación de la Constitución, el cual se recorre al lunes 2.

Con este puente, descansarán alrededor de 5 mil 200 trabajadores de la educación y 73 mil estudiantes, reanudándose las actividades escolares el martes siguiente.