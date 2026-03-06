Coahuila refuerza seguridad en escuelas con revisión de obras

El titular de la oficina de enlace de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Coahuila, Domingo Hernández, anunció el inicio de una revisión exhaustiva de todas las obras realizadas bajo el programa federal "La Escuela es Nuestra". El funcionario enfatizó que el objetivo no es retirar las construcciones existentes, sino aplicar un esquema de reforzamiento técnico, especialmente en las denominadas "obras mayores" como techumbres y aulas, para garantizar la seguridad de los estudiantes ante los climas extremos de la entidad.

Esta iniciativa surge tras una mesa de trabajo entre el Gobierno Federal y el Estado, donde participaron figuras como el secretario de Educación, Mario Delgado, y diversas instancias de infraestructura educativa. El objetivo principal es establecer dictámenes técnicos que eviten riesgos estructurales. Hernández reconoció que, en ocasiones anteriores, la falta de respuesta ágil en los permisos estatales llevó a algunos comités de padres de familia a ejecutar obras sin la debida autorización técnica para evitar la pérdida de los recursos asignados.

En términos presupuestales, el programa representa un alivio significativo para la infraestructura escolar del estado. Mientras que el ICIFED maneja anualmente cerca de 500 millones de pesos del Ramo 33 para todos los niveles educativos, "La Escuela es Nuestra" ejerció el año pasado aproximadamente 1,000 millones de pesos. Para el presente año, se espera que el beneficio alcance a 1,800 planteles, lo que representa un incremento sustancial respecto a las 650 escuelas atendidas el periodo anterior.

Finalmente, el delegado informó que la Región Centro del estado, al ser la tercera con mayor cantidad de instituciones educativas, recibirá aproximadamente el 30% de las obras proyectadas. Bajo las nuevas directrices, se ha prohibido estrictamente la realización de obra mayor sin los permisos correspondientes; en caso de que un comité cuente con el recurso pero no con la autorización técnica, se le exhortará a invertir en equipamiento u obras menores, como baños o banquetas, para asegurar la transparencia y seguridad del programa.