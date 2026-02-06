Coahuila intensifica vigilancia en límites con Nuevo León y Tamaulipas: Fernández Montañez

Ante la reciente actividad delictiva registrada en los estados vecinos de Nuevo León y Tamaulipas, la Fiscalía General de Coahuila, bajo el mando de Federico Fernández Montañez, anunció un reforzamiento en la vigilancia de las zonas limítrofes. El Fiscal informó que se mantiene un estado de alerta permanente, especialmente en las brechas y carreteras secundarias que conectan con las entidades vecinas, con el fin de evitar la incursión de grupos criminales y garantizar la seguridad de quienes transitan por la entidad.

Como parte de esta colaboración interestatal, Fernández Montañez destacó que el intercambio de inteligencia ha dado resultados concretos recientemente. Mencionó que, gracias a estos mecanismos de cooperación, se logró la captura en suelo coahuilense de un "objetivo prioritario" que era buscado por las autoridades de Nuevo León. Tras su detención, el individuo fue entregado a la fiscalía del estado vecino, reafirmando que la coordinación entre entidades es clave para evitar que los delincuentes utilicen las fronteras estatales para evadir la justicia.

En cuanto a las acciones internas, el Fiscal reveló cifras contundentes sobre los operativos realizados. Detalló que el año pasado se ejecutaron más de 600 órdenes de cateo en todo el territorio estatal, una cifra significativamente alta en comparación con otras entidades. Estas acciones resultaron en el aseguramiento de 130 inmuebles vinculados a actividades ilícitas y la incautación de más de 6,000 cartuchos de diversos calibres, lo que representa un golpe directo a la infraestructura y capacidad operativa del crimen organizado.

Finalmente, Federico Fernández subrayó que la lucha contra el narcotráfico se mantiene como una prioridad, informando el decomiso de aproximadamente 7,000 kilogramos de distintas drogas en el último periodo. Aseguró que estos operativos de cateo y la presencia en carreteras como "La Ribereña" continuarán con intensidad durante todo el año, buscando mantener a Coahuila como uno de los estados más seguros del país mediante la prevención y la reacción inmediata ante cualquier amenaza.